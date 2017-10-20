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محكمة تركية تطلق سراح معلم بعد إضرابه عن الطعام

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مصراوي Masrawy

محكمة تركية تطلق سراح معلم بعد إضرابه عن الطعام

06:12 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

محكمة تركية تطلق سراح معلم بعد إضرابه عن الطعام

تركيا

إسطنبول - (د ب أ): 

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح معلم أضرب عن الطعام لأكثر من 220 يوما، احتجاجا على فصله، لكنها أمرت باستمرار حبس أكاديمية اتخذت نفس الإجراء، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء دوجان الخاصة.

وبدأ سميح أوزاكشا، معلم، ونوراي جولمن،أكاديمية، إضرابا مفتوحا عن الطعام في مارس بعد فصلهما من العمل في إطار عملية التطهير واسعة النطاق التي أعقبت محاولة انقلاب فاشلة في تركيا العام الماضي، وفقد على إثرها أكثر من 150 ألف شخص وظائفهم.

وسيتم الإفراج عن أوزاكشا، إلا أنه سيتعين عليه استخدام سوار إلكتروني لتتبع حركته.

واعتقلت السلطات التركية المعلمين في مايو الماضي، ووجهت إليهما تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، كما تم القبض على محامييهما في سبتمبر. وفرقت الشرطة مرارا احتجاجات تدعم المعلمين المضربين عن الطعام، اللذين يقال إن حالتهما الصحية باتت ضعيفة.

وتعهد المعلمان بالعيش على الماء والسكر والملح وفيتامين (ب) فحسب، إلى أن تتم إعادتهما في وظيفتيهما كمعلمين.

ومن المقرر أن تباشر المحكمة النظر في قضيتهما يوم 24 نوفمبر المقبل.

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