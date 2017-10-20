"الناتو" يعقد قمته المقبلة يومي 11 و12 يوليو القادم
"الناتو" يعقد قمته المقبلة يومي 11 و12 يوليو القادم
06:11 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
الناتو
بروكسل - (د ب أ):
ذكر سكرتير عام منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، أن قادة الحلف سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 11 و12 يوليو القادم.
وقال ستولتنبرج: "سنقوي الروابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما تأسس عليه حلفنا، ونحن نواصل بذل جهود مواكبة تحالفنا لظروف القرن الحادي والعشرين".
وأشار ستولتنبرج إلى أن عمل الحلف في العام المقبل سيركز على محاربة الإرهاب وتعزيز جهود الناتو في أفغانستان، وتعميق الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيعقد الاجتماع في مقر الناتو الحديث، والذي افتتح رسميا خلال قمة قادة الحلف في مايو الماضي.
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