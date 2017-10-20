6 نصائح للأطعمة الضارة بتقويم الأسنان وكيفية تنظيفه

كتب - هشام عواض:

يعاني مستخدمي تقويم الأسنان من صعوبات في تناول الأطعمة بشكل طبيعي، وفي بعض الأحيان قد يقوم الشخص بتناول أطعمة تضر بالتقويم، أو القيام بعادات خاطئة خلال تنظيفه، بحسب موقع "dailymedicalinfo" الطبي.

وهناك عدد الأطعمة التي يجب تجنبها، بالإضافة للنصائح العامة لتنظيف الأسنان والحفاظ على التقويم، وهي:

1 - يجب تقطيع الأطعمة إلى قطع صغيرة ليسهل مضغها. لكن بعض الأطعمة قد تشكل ضررًا على التقويم مثل الأطعمة صعبة القضم كالتفاح.

2 - تجنب الأطعمة التي تذوب في الفم مثل الكراميل.

3 - تجنب الأطعمة التي قد تعلق بالتقويم المكسرات والجزر والفشار والبسكوت المملح.

4 - غسل اسلاك تقويم الاسنان بمعجون معالج بالفلورايد مباشرة بعد تناول الوجبات وإزالة أي بقايا من الطعام بعناية، كي لا تبقى عالقة بين أسلاك التقويم.

5 - استخدام غسول للمضمضة معالج بالفلورايد، والذي يمكنه الوصول إلى حيث لا تصل الفرشاة.

6 - ويمكن تنظيف الأسنان أيضا بالخيط، وذلك بالطريقة التالية:

ادخل الطرف القصير من خيط تنظيف الأسنان الحريري في الفراغ ما بين القوس الرئيسي للسلك والجزء العلوي من السن القريب من اللثة، بتحريك الخيط ذهابًا وإيابًا إلى الداخل والخارج بحركة لطيفة، ونظف جانبي السن تباعًا. كن حذرًا من جذب الخيط بعنف حول سلك التقويم.

ابدأ عملية تنظيف السن باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، حرك الفرشاة من الأعلى إلى الأسفل في الصف العلوي للأسنان والعكس بالعكس. استخدم بعد ذلك فرشاة ذات شعيرات أقسى، ويفضل استخدام الفرشاة المخصصة للتنظيف بين أسلاك التقويم. قم بإدخال الفرشاة من الأسفل إلى الأعلى بين الأسلاك، وحركها عدة مرات حتى تنتهي من عملية تنظيف الأسنان.