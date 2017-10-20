الخارجية الأمريكية: أطراف الأزمة الخليجية غير مستعدين للحوار

القاهرة- (مصراوي):

قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيعمل على تشجيع أطراف الأزمة الخليجية على الجلوس وإجراء محادثات.

وتابعت قولها: "لا يسعنا أن نقوم بأكثر من تشجيعهم على الجلوس وحل المشاكل بأنفسهم. ونود أن نرى ذلك يحصل ونأمل أن يقوموا بذلك في مرحلة ما".

كما أشارت إلى حالة الإحباط التي تُسيطر على تيلرسون من عدم حل المشكلة حتى الآن، وقالت: "على الرغم من أنّ الناس لم يولوه اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة، عن خيبة الأمل من عدم تمكن الدول من حل أزمة دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضافت: " نأمل أن يجدوا حلاً لذلك. نأمل أن يجلسوا ويجروا محادثات، ولكن يبدو أنهم غير مستعدين لذلك بعد".

ومن المقرر أن يصل تيلرسون، نهاية الأسبوع الجاري إلى العاصمتين السعودية والقطرية، في محاولة لتعجيل حل الأزمة التي دخلت شهرها الخامس.