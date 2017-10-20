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هذه كمية الخضروات والفاكهة التي يجب تناولها يوميًا

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مصراوي Masrawy

هذه كمية الخضروات والفاكهة التي يجب تناولها يوميًا

11:09 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

هذه كمية الخضروات والفاكهة التي يجب تناولها يوميًا

هذه كمية الخضروات والفاكهة التي يجب تناولها يومي

 كتب - مصراوي:

تمثل الخضروات والفواكه ركيزة رئيسية من ركائز النظام الغذائي الصحي والمتوازن، حيث إنها تزخر بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية المهمة للصحة. ولكن ما كمية الخضروات والفواكه اليومية الصحية؟، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وللإجابة على هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه ينبغي تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميًا، ما يعادل 650 جرامًا. ويتم تحديد الحصة من خلال وضع كمية الخضروات والفواكه بين راحتي اليد وضمهما.

ويمكن إدخال الخضروات والفواكه بسهولة ضمن النظام الغذائي اليومي، فعلى سبيل المثال يمكن إضافة الخضروات والفواكه إلى الموسلي أو الزبادي في وجبة الفطار، وفي وجبة الغداء يمكن تناول الخضروات المطهوة بالبخار مع طبق السلطة، مع شرب كوب من عصير الجزر أو البرتقال بعد الغداء.

وفي وجبة العشاء يمكن تناول أصابع الخضروات والفاكهة أو طبق سلطة. وبدلًا من الحلوى والشوكولاته يمكن تناول الفواكه كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

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مصراوي Masrawy

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