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تركيا: تحييد 45 عنصرا بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني

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مصراوي Masrawy

تركيا: تحييد 45 عنصرا بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني

10:10 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

تركيا: تحييد 45 عنصرا بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني

الجيش التركي

أنقرة- (د ب ا):
اعلنت هيئة اركان الجيش التركي عن تحييد 45عنصرا ، بينهم قياديان ، من حزب العمال الكردستاني الانفصالي في عمليات خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان ،نشرته اليوم الجمعة وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية ،إن العمليات جرت في ولايات هكاري وشرناق وسرت وديار بكر ، الواقعة جنوب وجنوب شرقي تركيا، وفي شمالي العراق.

واضافت انه تم خلال هذه العمليات الاستيلاء على اسلحة وعتاد ومتفجرات.

ويستخدم الجيش التركي كلمة"تحييد" للإشارة إلى قتل أو أسر أو إصابة مسلحين يشن عمليات عسكرية ضدهم.

وتتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستاني، الذي تصفه بأنه منظمة إرهابية انفصالية، بشن هجمات تستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة،التي وتقوم في المقابل باستهداف عناصرالحزب ومواقعه داخل البلاد وفي شمال العراق.

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