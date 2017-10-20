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أحزاب ائتلاف جامايكا في ألمانيا تبدأ اليوم أول مشاورات استطلاعية مشتركة

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مصراوي Masrawy

أحزاب ائتلاف جامايكا في ألمانيا تبدأ اليوم أول مشاورات استطلاعية مشتركة

10:06 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

أحزاب ائتلاف جامايكا في ألمانيا تبدأ اليوم أول مشاورات استطلاعية مشتركة

برلين- (د ب أ):
عقب نحو أربعة أسابيع على الانتخابات التشريعية في ألمانيا، يبدأ الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر مساء اليوم الجمعة في برلين أول مشاورات استطلاعية مشتركة بشأن إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم.

ويُعرف هذا الائتلاف باسم ائتلاف "جامايكا"، لأن الألوان المميزة للأحزاب الثلاثة هي نفس ألوان علم دولة جامايكا، ممثلة في التحالف المسيحي (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب الديمقراطي الحر (اللون الأصفر).

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

واتفق أمناء عموم أحزاب الائتلاف أمس الخميس على 12 مجالا من مجالات المفاوضات المركزية الخاصة بتكوين الائتلاف، تمهيدا لعرضها للنقاش الموسع في اجتماع اليوم الجمعة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن الأمناء العموم للأحزاب الأربعة تلقوا تكليفا من رؤساء أحزابهم بالاتفاق على الموضوعات الرئيسية وعلى تسلسلها حسب الأهمية.

ومن المقرر أن تكون هذه الموضوعات أساسا للقاء الاستكشافي المشترك اليوم.

كما علمت وكالة الأنباء الألمانية أن أول الموضوعات الهامة هو موضوع المالية، ثم موضوع أوروبا، ويأتي في المرتبة الثالثة موضوعات المناخ والطاقة والبيئة ثم موضوعات اللجوء والهجرة والاندماج.

ومن المتوقع أن تخوض الأحزاب الأربعة مفاوضات طويلة وصعبة للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل ائتلاف حاكم.

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