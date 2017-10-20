7 طرق لحماية منزلك من الحشرات
7 طرق لحماية منزلك من الحشرات
09:18 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
7 طرق لحماية منزلك من الحشرات
كتبت-هدير غيث:
هناك بعض الطرق لحماية منزلك من الحشرات، وفقا لما ذكره موقع " grandparents"، وهي:
1- غلق النوافذ جيداً، ومتابعة النظر إليها عند فتحها، لتجنب دخول الحشرات.
2- إحكام غلق الصنبور " الحنفية"، لأن الحشرات تتعايش وتتكاثر في الأماكن الرطبة، وتبتعد عن الاماكن الجافة.
3- قتل الحشرات التي تظهر أول بأول عن طريق استخدام بعض المبيدات الحشرية، أو وضع قليل من السكر أو الطعام مع مادة قاتلة للحشرات، للقضاء عليها.
4- اكتشاف اماكن تجمع هذه الحشرات، والقيام بإغلاقها، والقضاء عليهم.
5- نظافة "الحمام المنزلي" بشكل مستمر.
6- وضع الطعام في أطباق محكمة الغلق.
فى حالة تفشي الحشرات في المنزل، لابد من الاتصال ببعض الشركات المتخصصة في رش المنازل، لتجنب آثارها الضارة.
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