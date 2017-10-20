7 طرق لحماية منزلك من الحشرات

كتبت-هدير غيث:

هناك بعض الطرق لحماية منزلك من الحشرات، وفقا لما ذكره موقع " grandparents"، وهي:

1- غلق النوافذ جيداً، ومتابعة النظر إليها عند فتحها، لتجنب دخول الحشرات.

2- إحكام غلق الصنبور " الحنفية"، لأن الحشرات تتعايش وتتكاثر في الأماكن الرطبة، وتبتعد عن الاماكن الجافة.

3- قتل الحشرات التي تظهر أول بأول عن طريق استخدام بعض المبيدات الحشرية، أو وضع قليل من السكر أو الطعام مع مادة قاتلة للحشرات، للقضاء عليها.

4- اكتشاف اماكن تجمع هذه الحشرات، والقيام بإغلاقها، والقضاء عليهم.

5- نظافة "الحمام المنزلي" بشكل مستمر.

6- وضع الطعام في أطباق محكمة الغلق.

فى حالة تفشي الحشرات في المنزل، لابد من الاتصال ببعض الشركات المتخصصة في رش المنازل، لتجنب آثارها الضارة.