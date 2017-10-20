رئيس مجلس النواب يصل القاهرة على رأس وفد من روسيا

كتب- طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي صباح الْيَوْمَ الجمعة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قادما علي رأس وفد رفيع المستوى من روسيا، عقب المشاركة في اجتماع الدورة الـ137 للاتحاد البرلمانى الدولى، والتي عقدت بمدينة سانت بطرسبرج الروسية.

صرحت مصادر بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات وصول رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة الألمانية القادمة إلى فرانكفورت قادما من روسيا.

وألقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كلمة أمام الجمعية تناول خلالها رؤية مصر في القضايا المطروحة خلال الاجتماعات، بالإضافة إلي عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث آخر التطورات وتعزيز سبل دعم التعاون بين القاهرة وموسكو.