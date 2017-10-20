رئيس مجلس النواب يصل القاهرة على رأس وفد من روسيا
رئيس مجلس النواب يصل القاهرة على رأس وفد من روسيا
09:28 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
الدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب - أرشيفية
كتب- طه عبيد
وصل مطار القاهرة الدولي صباح الْيَوْمَ الجمعة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قادما علي رأس وفد رفيع المستوى من روسيا، عقب المشاركة في اجتماع الدورة الـ137 للاتحاد البرلمانى الدولى، والتي عقدت بمدينة سانت بطرسبرج الروسية.
صرحت مصادر بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات وصول رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة الألمانية القادمة إلى فرانكفورت قادما من روسيا.
وألقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كلمة أمام الجمعية تناول خلالها رؤية مصر في القضايا المطروحة خلال الاجتماعات، بالإضافة إلي عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث آخر التطورات وتعزيز سبل دعم التعاون بين القاهرة وموسكو.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
نائبة لـ وزير التعليم: غلق المدارس اليابانية "تخبط" واضح
-
برلماني: استجواب لوزير التعليم الأحد بشأن تأجيل المدارس اليابانية
-
"تعليم النواب": تأجيل المدارس اليابانية يكشف عن تقصير وزارة التعليم
-
وكيل "تعليم النواب": تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية هدفه إنجاح التجربة
إعلان
إعلان