قاضية اتحادية أمريكية ترفض رفع الإدانة عن شرطي عفا عنه ترامب

واشنطن- (د ب أ):

رفضت قاضية اتحادية أمريكية في أريزونا يوم الخميس رفع الإدانة الجنائية عن قائد الشرطة السابق جو أربايو، الذي عفا عنه مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت القاضية سوزان بولتون في وثيقة قضائية نشرها موقع "بوليتيكو" الإخباري السياسي على الانترنت أن "العفو أدى دون شك إلى إعفاء المدعى عليه من أي عقوبة كان من الممكن أن تفرض عليه".

وكتبت بولتون في أسباب حكمها "ومع ذلك، لم يغير (العفو) الحقائق التاريخية لهذه القضية".

وذكرت الصحيفة أن محامي أربايو قدموا استئنافا.

وفي أغسطس، عفا ترامب عن أربايو، الذي اشتهر باستخدام أساليب قاسية في ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وموقفه الصارم تجاه الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن أربايو - 85 عاما- كان قائد شرطة مقاطعة ماريكوبا باريزونا لمدة 24 عاما قبل أن يخسر محاولة اعادة انتخابه العام الماضي. وفي يوليو، أدين جنائيا بتهمة الازدراء بعدما تجاهل أمرا قضائيا بوقف سجن المشتبه بأنهم من المهاجرين غير الشرعيين.