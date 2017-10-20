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رئيس الوزراء: على المواطن أن يتحمل حتى نرتقي بمستوى معيشته (فيديو)

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رئيس الوزراء: على المواطن أن يتحمل حتى نرتقي بمستوى معيشته (فيديو) رئيس الوزراء: على المواطن أن يتحمل حتى نرتقي بمستوى معيشته (فيديو)

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعاني من أزمات سابقة تراكمت عليها، حيث لم يتم التعامل مع الخدمات والمرافق بشكل يُحافظ عليها، وكانت النتيجة أن «انهارت هذه الخدمات والبنية الأساسية».

وأضاف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، الخميس: «أي خدمة تؤدى يجب أن تُغطي تكلفتها، ماينفعش الدولة تدعم كل شيء، الدعم يجب أن يُقدم فقط لمن يستحقه في نواحي محددة تتعلق بحياته».

وتابع: «مرفق الكهرباء كان منهارًا واحتاج لانفاق ضخم للغاية، حيث أن الاستثمارات التي تم تنفيذها والتي سيتم، بخلاف الضبعة، تصل تكلفتها إلى 450 مليار جنيه».

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وواصل رئيس الوزراء: «إذا كنا عايزين دولة قوية وفيها خدمات يبقى لازم نتحمل مع بعض، المواطن يتحمل والدولة تتحمل، وكلنا نشتغل مع بعض، لأن المنظومة في حاجة لضبط، حتى نرتقي بمستوى معيشة المواطن والخدمات التي تؤدى له».

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التحرير

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