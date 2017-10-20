ترامب يلتقي يلين ويعد باختيار خلف لها في رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي

واشنطن- (د ب أ):

اجتمعت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، جانيت يلين، يوم الخميس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث وعد باتخاذ قرار قريبا بشأن مرشح يتولى رئاسة البنك المركزي العام المقبل.

وكانت يلين قد أصبحت أول امرأة تترأس مجلس الاحتياط الاتحادي في 2014، وتنتهي مدة ولايتها في الثالث من شباط/فبراير.

وعارض بعض أعضاء الحزب الجمهوري المحافظ الذي يتزعمه ترامب علنا منح فترة ولاية ثانية ليلين في رئاسة المجلس، التي كان قد رشحها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وأقر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون الترشيح.

وتضم قائمة مرشحي ترامب، عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي السابق كيفن وارش والمستشار الاقتصادي للبيت الابيض جاري كوهن والاقتصادي بجامعة ستانفورد جون تايلور.