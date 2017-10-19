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«المالية»: أنجزنا 80% من القرارات الصعبة لـ«الإصلاح الاقتصادي»

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«المالية»: أنجزنا 80% من القرارات الصعبة لـ«الإصلاح الاقتصادي» «المالية»: أنجزنا 80% من القرارات الصعبة لـ«الإصلاح الاقتصادي»

التحرير

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ذكرت مصادر أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لبدء جولة من المفاوضات فى إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات والقرارات، التى تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.

وأضافت المصادر أن وفد الصندوق سيلتقى عددا من المسئولين عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، وينهى الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.

وفي سياق متصل، صرح عمرو الجارحى وزير المالية، بأن المصرية أنجزت أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

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وأشار الجارحي في بيان له اليوم الخميس إلى نجاح إعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى.

والتقى عمرو الجارحى وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى، كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد على هامش مشاركتهما فى الاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن منذ أيام.

وأشادت لاجارد خلال اللقاء بجدية وإصرار الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التى تم إنجازها.

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