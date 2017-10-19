درويش: الزمالك لم يطلب اللعب على ستاد القاهرة

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علق على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، على تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، التي أكد خلالها أنه حصل على موافقة المسؤلين على إقامة مباريات الزمالك في ستاد القاهرة.

وأكد «درويش»، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، اليوم الخميس، أن نادي الزمالك لم يتقدم بطلب رسمي للعب مبارياته المقبلة على استاد القاهرة بعكس ما صرح به رئيس القلعة البيضاء أمس الأربعاء.

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة: «الزمالك لم يتقدم رسميًا بأي طلب للعب مبارياته على استاد القاهرة، ولكن حال رغبته في ذلك، فسوف نوافق على طلبه، لكن لابد من موافقة الجهات الأمنية على ذلك».

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وتابع: «ولكن إمكانية لعب الزمالك على استاد القاهرة ستكون صعبة، خاصة وأن الجهات الأمنية ترفض إقامة أي مباريات للأندية الجماهيرية على استاد القاهرة، رغم كون هذا الملعب الأسهل من الناحية التأمينية، لتعدد بوابات الدخول والخروج به».

وكشف «درويش» عن تكلفة إقامة المباريات على استاد القاهرة، حيث قال: «القيمة المالية لإقامة المباراة على استاد القاهرة هي 60 ألف جنيه، وفقًا للائحة الموجودة بالهيئة».

وتابع: «لدينا مستحقات متأخرة لدى الجبلايةوالأهلي والزمالك وبعض الاتحادات الأخرى، لكن اقتربنا من حل الأمر مع الاتحاد، بعد جلسة جمعتني بهاني أبوريدة، رئيس الجبلاية، وخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة».

وأضاف: «اقتربنا من حل ازمة المستحقات مع الأهلي، كما أنني طلبت جلسة مع، رئيس الزمالك، لحل الأزمة».

وأختتم «درويش»، من ناحية أخرى، أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي تقدم بطلب رسمي لإقامة مبارياته المقبلة على استاد القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على طلب النادي الأحمر، وفي إنتظار موافقة الجهات الأمنية، تمهيدًا لنقل مبارياته إلى الملعب.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن أمس الخميس عن تلقيه موافقة رسمية بشأن نقل مباريات فريقه إلى ستاد القاهرة.

وقال منصور في فيديو تم نشره على صفحته الرسمية: "تلقيت موافقة من السيد وزير الداخلية والسيد وزير الشباب والرياضة، على استضافة ستاد القاهرة لجميع المباريات الخاصة بفريق الزمالك".