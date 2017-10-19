بعضها يتجه للانخفاض.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في مصر

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استطاعت السيارات المستعملة، أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لاسيما بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، ما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث لم تعد السيارات الشعبية والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس" وغيرها، في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين في الشراء قبل أيام نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد.

هيونداي فيرنا

تعد أشهر سيارات القائمة في مصر، وتعرض موديلاتها من 2002 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 50 ألف وتتصاعد تدريجيًا حتى 210 ألف جنيه.

رينو لوجان

واحدة من السيارات الأشهر في مصر، وتعرض موديلاتها في الوقت الحالي من 2010 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 95 ألف وحتى 280 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2003 إلى 2016 بمستويات تتراوح بين 80 ألف إلى 330 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق.

مازدا 3

واحدة من السيارات التي استطاعت أن تثبت نفسها بقوة منذ منتصف العقد الماضي، وتعرض إصداراتها بالسوق من موديلات 2008 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 120 ألفا إلى 360 ألف جنيه.

بيجو 301

على الرغم من عمرها القصير في السوق المصرية، فإنها لاقت استحسانا واسعا من جانب الجمهور، وتتوافر موديلاتها التي تمتد منذ عام 2014، بأسعار تتراوح من 180 ألفا إلى 230 ألف جنيه.

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كيا بيكانتو

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية في الوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، جذب شرائح غير النساء في مصر، ويتراوح سعرها بين 70 و200 ألف جنيه للموديلات من 2005 وحتى 2016.

كيا سيراتو

تعد منافسة "هيونداي إلنترا" الأولى في السوق المصرية، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2005 وحتى 2016، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 320 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

بروتون جين 2

حققت نجاحًا وانتشارًا واسعا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتعرض موديلاتها من 2006 وحتى 2016 بأسعار من 75 ألف إلى 200 ألف جنيه.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 ألف إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.