افتتاح المؤتمر السادس عشر لنقابة أطباء الأسنان بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فعاليات المؤتمر السادس عشر لنقابة أطباء الأسنان، اليوم الخميس، في قاعة المؤتمرات بنادي طنطا الرياض، بمشاركة مديرية الصحة والتأمين الصحي في المحافظة.

وناقش المؤتمر الجديد في طب الأسنان وتم عرض الأبحاث الجديدة في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل، ويشارك في المؤتمر 25 شركة لعرض المعدات والأدوية الطبية، وطرق العلاج الجديدة في طب الأسنان.

وقال المحافظ، إنه خلال العام المقبل، سيتم الانتهاء من إنشاء مستشفى رمد المحلة، وحميات طنطا، وحميات محلة مرحوم، بتكلفة إجمالية 117 مليون جنيه، بعد أن توقف العمل بهم حوالي 13 عامًا، وأنه جاري إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بتكلفة 600 مليون جنيه، إنشاءات فقط.