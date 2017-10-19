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الداخلية: ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإسكندرية

02:27 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الداخلية: ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإسكندرية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، برئاسة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس، إن معلومات وردت للواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالإسكندرية تفيد بقيام، "رضا.م"، 42 سنة، مقيم بدائرة القسم، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بكافة أنواعها والإتجار بها متخذًا من أحد المحال الكائنة بمسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالمديرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبطه، وبحوزته "بندقية خرطوش، وعدد 2 بندقية رش مُعدة للتعديل، و 25 طلقة خرطوش، و5 فارغ طلقة خرطوش، ومجموعة من أجزاء الأسلحة النارية، وعدد من الأدوات التي تُستخدم في عملية التصنيع.

وبمواجهته اعترف بإدارته للورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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