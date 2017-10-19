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زيادة أسعار تذاكر زيارة المعالم الأثرية في الأقصر

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مصراوي Masrawy

زيادة تذاكر زيارة المعالم الأثرية في الأقصر

01:09 م الخميس 19 أكتوبر 2017

زيادة أسعار تذاكر زيارة المعالم الأثرية في الأقصر

زيادة أسعار تذاكر زيارة المعالم الأثرية

الأقصر – محمد محروس:

بدأت منطقة آثار الأقصر، اليوم الخميس، في تطبيق قرار المجلس الأعلى للآثار بزيادة أسعار تذاكر زيارة المعالم الأثرية بالبرين الغربي والشرقي.

وتضمنت الزيادات الجديدة رفع سعر زيارة مقبرة توت عنخ آمون للسائح العادي من 100 إلى 200 جنيه بينما تم رفع سعر زيارة معبد حتشبسوت ووادي الملكات من 40 إلى 80 جنيها بينما وصل سعر تذكرة وادي الملوك إلى 160 جنيها تتضمن زيارة 3 مقابر غير شهيرة ووصلت تذكرة زيارة معبد الكرنك ومتحف الأقصر إلى 120 جنيها بدلا من 80 ومعبد الأقصر 100 بدلا من 60 جنيها.

وقال مصدر بمنطقة آثار الأقصر أن الزيادة في أسعار التذاكر تراوحت ما بين 30 و100% وهي زيادة تأجلت أكثر من مرة من قبل وتأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى توفير مصادر لتغطية النفقات والإنفاق على المشروعات المختلفة من أعمال كشف وتنقيب وترميم وغيرها، مؤكدا أن أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية المصرية هي الأقل مقارنة بنظيرتها في الأسواق العالمية المنافسة.

وأشار المصدر إلى أن القرار لم يطبق كليا حيث بدأ تطبيقه في بعض المناطق الأثرية دون مناطق أخرى، مشيرا إلى أن السبب في تطبيقها في بعض المناطق دون غيرها يعود إلى نفاد التذاكر القديمة الخاصة بتلك المناطق فتم اللجوء للمطبوع من التذاكر الجديدة بينما لم يتم تطبيقها في المناطق الأخرى بسبب وجود كميات من التذاكر القديمة التي لم تنفد بعد.

وكان المجلس الأعلى للآثار، وافق في مارس الماضي على زيادة أسعار تذاكر الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف للأجانب على أن تطبق قبل نهاية العام الجاري.

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