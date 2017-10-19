مباحث التموين تداهم مصنعا لتجهيز اللحوم الفاسدة بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعا غير مرخص لتجهيز منتجات اللحوم بمركز منشأة القناطر.

أسفرت الحملة عن ضبط مدير المصنع، الذي أقر بتجميع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها لطرحها في الأسواق.

وبلغ إجمالي المضبوطات 3 أطنان مفروم دواجن وعجينة كفتة وأحشاء حيوانية معبأة داخل أكياس بلاستيك منتهية الصلاحية منذ عام 2016.

أفاد تقرير مفتش الأغذية بعدم صلاحية المنتجات للاستهلاك، وبها تغيير في الخواص الطبيعية وتعفن ظاهري.