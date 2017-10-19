مباحث التموين تداهم مصنعا لتجهيز اللحوم الفاسدة بمنشأة القناطر
مباحث التموين تداهم مصنعا لتجهيز اللحوم الفاسدة بمنشأة القناطر
09:09 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعا غير مرخص لتجهيز منتجات اللحوم بمركز منشأة القناطر.
أسفرت الحملة عن ضبط مدير المصنع، الذي أقر بتجميع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها لطرحها في الأسواق.
وبلغ إجمالي المضبوطات 3 أطنان مفروم دواجن وعجينة كفتة وأحشاء حيوانية معبأة داخل أكياس بلاستيك منتهية الصلاحية منذ عام 2016.
أفاد تقرير مفتش الأغذية بعدم صلاحية المنتجات للاستهلاك، وبها تغيير في الخواص الطبيعية وتعفن ظاهري.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضابط يتنكر في هيئة مشتري للإيقاع بتاجر يروج أدوية مغشوشة على الـ "فيس
-
ضبط 48 قضية تموينية متنوعة في الجيزة
-
مصادر تكشف حقيقة سرقة فيلا الفريق مجدي حتاتة في منشأة القناطر
-
إغلاق 10 منشآت بدون ترخيص في الجيزة
إعلان
إعلان