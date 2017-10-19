«هناء عبد الفتاح».. رفيق «الزعيم» صاحب «الديماجوجية الشديدة»

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البطل الثوري المثقف صاحب إفيه "الديماجوجية الشديدة" في فيلم "السفارة في العمارة" و"إيلي مزراحي"، صاحب المطعم في مسلسل "ناجي عطا الله" و"الرجل العاجز" في فيلم "ابن القنصل"، جميعها أدوار أشتهر بها الفنان هناء عبد الفتاح على مدار مشواره المهني الذي امتد لأكثر من 50 عامًا.

ولد محمد هناء عبد الفتاح في 1 ديسمبر عام 1941، بمحافظة الشرقية، ودرس التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وتخرج فيه عام 1967، ثم انتقل إلى جامعة "وارسو" البولندية لدراسة الإخراج، وحصل على الدكتوراه، وأقام هناك لمدة 18 عامًا.

تميّز الفنان هناء عبد الفتاح بمؤلفاته وترجماته الأدبية من اللغة البولندية إلى العربية، وحصل على جائزة الدولة البولندية في عام 2010 لمساهمته في مجال المسرح والثقافة البولندية، وترجم لعدد من الأدباء والشعراء البولنديين المميزين، منهم الروائي "هنريك شينكييفيتش" و"فواديسواف ريمونت" وغيرهم، كما ترجم من العربية إلى البولندية أيضًا.

مؤسس مسرح الفقراء في مصر وفارس التجريب المسرحي والفلاح الفصيح، هكذا عرف الفنان الراحل هناء عبد الفتاح، والذي أسس في سن صغيرة فرقة "فلاحو دنشواي"، وقدّم فيها أكثر من خمسين عملًا مسرحيًا، كما قدّم اقتراحات لمصر باستضافة أهم فرق المسرح التجريبي البولندية مثل فرقة "مسرح جردينتس" و"بروفيزيوم" و"مسرح الإنسان"، وحصلت هذه الفرق على جوائز عديدة بمشاركتها في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة.

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اشتهر الفنان هناء عبد الفتاح جماهيريًا بعد ظهوره في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الشهيرة، مثل فيلم "الشبح" و"مرجان أحمد مرجان" و"حسن ومرقص" و"زهايمر" و"زي النهارده" و"بوبوس" وغيره، وكانت كثير من أعماله برفقة الزعيم "عادل إمام"، كما ظهر في عدة مسلسلات، من بينها: "أهل كايرو" و"عايزة أتجوز" و"الصعقة".

عمل الراحل هناء عبد الفتاح أستاذًا بأكاديمية الفنون، وكان يدرس التمثيل والإخراج المسرحي ونظرياته لطلابه في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما أخرج أكثر من أربعين مسرحية من ذات الفصل الواحد والطويلة لكتاب المسرح المصريين والأجانب، وحصل على جائزة الدولة التقديرية، وقال عنها: "هذه الجائزة هي تتويج لكل أعمال المبدعين المصريين ولمشروعهم الثقافي المسرحي الوطني وليس لي فقط"، وعبّر عن شعوره بالفخر لأنه حصل على الجائزة بعد ثورة 25 يناير.

وفي 19 أكتوبر عام 2012، رحل المبدع هناء عبد الفتاح عن عمر ناهز 71 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.