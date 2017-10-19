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"استئناف القاهرة" تنظر طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد"

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مصراوي Masrawy

"استئناف القاهرة" تنظر طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد"

05:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- طارق سمير:

تنظر الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والتي تنظر قضية "غرفة عمليات رابعة"، المقدم من محمود غزلان.

كما تنظر الدائرة ذاتها، طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ضد المستشار محمد فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر إعادة محاكمتهما في "أحداث مكتب الإرشاد".

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قضت في ديسمبر الماضي بقبول طعن 37 متهمًا ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في إبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، فضلًا عن معاقبة بقية المتهمين في القضية بالسجن المؤبد.

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