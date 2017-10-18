اليساري الفرنسي ميلنشون ينفي علمه بمخطط إرهابي لاستهدافه

باريس - (د ب أ):

قال الزعيم اليساري الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلنشون، اليوم الأربعاء، إن السلطات كان ينبغي أن تخطره بمخطط إرهابي مزعوم لاستهدافه هو والمتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستنر وآخرين.

وقال ميلنشون، في كلمة أمام البرلمان إن "الشخصية السخيفة التي كانت تفكر في مهاجمتنا اعتقلت في 28 يونيو، كنت سأعرب عن تقديري لإبلاغي بذلك خلال الأشهر الأربعة التي واصلت فيها التنقل سيرا على الأقدام وبمترو الأنفاق وغير ذلك ".

كان مصدر قضائي قد أكد أمس الثلاثاء اعتقال عشرة أشخاص آخرين في إطار التحقيقات بشأن "مخطط لتنفيذ عمل عنيف".

وأضاف المصدر القضائي أن تفاصيل المخطط ما زالت غير واضحة، لكن كان من الممكن أن يشمل هجوما محتملا على دار عبادة أو سياسي أو مهاجر أو مهرب مخدرات.

وقال ميلنشون وسط تصفيق أعضاء الجمعية الوطنية وهم واقفين: "أعتقد أنني أعبر عن وجهة نظر جميع زملائي في جميع المقاعد،عندما أوجه لهؤلاء الهمجيين الرسالة التالية: لن يثنينا أي شيء على الإطلاق أو أي تهديد، عن واجبنا في تمثيل حرية التعبير التي يمارسها الفرنسيون".

وذكر كاستنر في وقت سابق أنه رغم عدم إحاطته علما رسميا بأي تهديدات قد تواجهه، إلا أنه يثق ثقة كاملة بقضاة التحقيق وقوات الأمن.

ومع ذلك، قال باعتباره والد لطفلين: "يمكن أن يقلقني ما رأيت وما قرأت".

وأضاف "يجب أن يجعلنا هذا نطرح أسئلة حول التقليل من شأن العنف، والتقليل من شأن العنف في السياسة".