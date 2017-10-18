زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط إيران

طهران - (د ب أ):

ضرب زلزال قوي نسبيا بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر أجزاء من محافظة يزد وسط إيران، اليوم الاربعاء.

وذكر تقرير مركز الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران ان الزلزال وقع الساعة 6 بالتوقيت المحلي وكان مركزه فى خط طول 92ر54 درجة وخط عرض 19ر31 درجة وعلى عمق 10 كم تحت الأرض،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

ولم ترد أي تقارير بعد بشأن وقوع ضحايا أو أضرار.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37الف شخص واصابة 100 الف اخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.