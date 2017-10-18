تامر أمين: هناك فجوة ثقة بين الشعب و الحكومة (فيديو)

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قال الإعلامي تامر أمين، تعليقًا على نفي الحكومة نية تسريح عاملين في الجهاز الإداري للدولة، قائلًا: «هناك فجوة ثقة بين الشعب والحكومة».

وأضاف أمين، خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «الشارع بيقول الشائعة اللي بتنفيها الحكومة بتحصل بعد أسبوع أو أسبوعين.. وخاصة يوم الخميس بليل ومعرفش إيه الحكمة في كدا؟، لازم الحكومة تكون فهمة الرأي العام المصري بيستقبل بياناتها إزاي، فيه فجوة من فقدان الثقة سببها مسئولين سابقين وبعض الحاليين، عشان بيسرعوا في نفي أي حاجة».

وتابع أمين: «فيه بعد المسئولين دئبوا على النفي وعشان اللي هيجي بعدهم هو اللي يشيل الليلة، والنتيجة إن الشعب بيفقد الثقة في الحكومة».