استرداد 27 مليون جنيه رسومًا متأخرة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – داليا منير:

صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة نجحت في استرداد 27 مليون جنيه، جملة مستحقات لدى الغير، منها 15 مليون جنيه متأخرات سياحية وبعض التعديات، و12 مليون جنيه متأخرات إحدى شركات البترول بالمحافظة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، والذي عقُد اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن جنوب سيناء.

وأشار فودة إلى أن المحافظة وفّرت أتوبيسات لنقل المدرسين من طور سيناء وإلى أماكن عملهم بمدارس الوديات والتجمعات البدوية، خاصة بعد تعيين 500 مدرس مؤخرًا ولبعد الوديان عن أماكن سكنهم بالعاصمة طور سيناء، وأن المحافظة ستجهز استراحات للمدرسين لراحتهم كي يقوموا بعملهم على أكمل وجه.