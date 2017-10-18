"ابنتى الغالية".. مشروع لتحسين الأداء الدراسي للفتيات بأسيوط (صور)

أسيوط - أسامة صديق:​

شهد المهندس ياسر الدسوقي، ​محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء،​توقيع عقود مشروع "ابنتي الغالية" بين هيئة أوبتيك أورفانز "Optic Orphans" والجمعيات الشريكة في المشروع الذي يهدف إلى تحسين مستوى الأداء الدراسي للفتيات المستهدفات​.​

بحضور فاطمة الخياط،​مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بأسيوط​،​والدكتورة عايدة عبده،​منسق مشروع "أوبتيك أورفانز" بأسيوط​،​والدكتورة سحر عبدالمولى،​مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط،​والشيخ عبدالناصر نسيم،​ وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والقس ثاوفيلس إبراهيم،​نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران أسيوط وتوابعها.

أكد المهندس ياسر الدسوقي،​ محافظ أسيوط،​ أهمية مبادرة "ابنتي الغالية" في تحسين مستوى الأداء الدراسي للفتيات المستهدفات من خلال مشاركة "الأخت الكبرى" وهي فتاة في مرحلة التعليم الثانوي والجامعة مع "الأخت الصغرى" وهي فتاة في مرحلة التعليم الابتدائي والتي عادة ما تكون أكثر عرضه للتسرب من المدرسة وذلك في العديد من الأنشطة التي تحسن من المستوى التعليمي للأخت الصغرى وتساعدها على الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة بل وتعلم القيم الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي.

وقالت عايدة عبده منسق مشروع أوبتيك أورفانز بأسيوط،​ أن فلسفة مشروع "ابنتي الغالية" تقوم على توفير الفرصة للفتيات المشتركات لمعايشة تجربة العمل معًا في محبة وسلام وبروح الفريق مما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي حيث تلتقي الأخت الكبرى مع أختها الصغرى في موقع الجمعية مرتين في الأسبوع بمجمل حوالي 4 ساعات أسبوعيًا تقوم فيه بدور المرشد والرفيق حيث تساعد أختها الصغرى في استذكار دروسها وتوسيع مداركها وقدراتها من خلال أنشطة ثقافية وألعاب تعليمية وفنية مختلفة مقابل مصروف شهري يساعدهما على استكمال تعليمهما (من 250 إلى 300 ​جنيه).

وأوضحت فاطمة الخياط،​مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بأسيوط،​أن المشروع يستهدف حوالي 1400 فتاة خلال فترة المشروع بمحافظة أسيوط حيث تم ترشيح 7 جمعيات بالمحافظة لتوقيع العقود مع هيئة "أوبتيك أورفانز" لتبنى مشروع "ابنتى الغالية" بمحافظة أسيوط وهي جمعية تنمية المجتمع ببنى شقير، ومؤسسة كيان مصر، وجمعية الحياة الأفضل للتنمية المستدامة، وجمعية الراعي الصالح بمير وجمعية بادر للتنمية بالعونة، وجمعية معًا للتنمية وجمعية الأصدقاء لذوي الإعاقة.