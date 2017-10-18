الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الاتحادات الطلابية، وإحالته إلى مجلس الدولة.

وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك من منطلق حرص الدولة على تفعيل دور الاتحادات الطلابية والعمل على إعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية، فضلاً عن تحفيز الطلاب لممارسة الانشطة الطلابية، وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

كما وافق المجلس على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيلين، ويتعلق التعديل بقواعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وذلك بالنظر إلى تعذر اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في ضوء بلوغ عدد أعضاء الجمعية 18 ألف عضو تقريبا، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الجمعية العمومية من اجراء انتخابات لنقيب ومجلس النقابة.