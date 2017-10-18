مذيعة "extra news" تعتذر عن مشادتها مع عاصم الدسوقي: أتحمل المسئولية وحدي

كتب – محمود رمزى:

اعتذرت الإعلامية مروج ابراهيم، مذيعة قناة " extra news "، عن المشادة الكلامية التي وقعت بينها وبين الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان .

وقالت "مروج"، في تعليق كتبته عبر صفحتها على موقع التوصال الاجتماعى" فيسبوك"، عقب صدور قرار القناة بإيقافها عن العمل، وإحالتها للتحقيق: "كامل التحية والتقدير للدكتور عاصم الدسوقي، وتقديم الاعتذار إن كان النقاش تجاوز الحدود مهنيًا أو أدبيًا، مع التأكيد أن ذلك بسبب قوة وثراء الحوار مع شخصية مثله وليس لأي سبب آخر ".

وأضافت: "تأكيدًا على الاحترام الكامل لكل الضيوف، والسعي بل والحرص دائمًا على الالتزام بالقواعد المهنية، وإن كان ما حدث تجاوز ذلك فهو عن غير عمد وله ظروفه الواردة في سياق الحلقة".

وأعربت الإعلامية، عن تقديرها الكامل لإدارة قناة "سي بي سي".

واختتمت: "كل ما ورد في الحلقة أتحمل مسئوليته كاملة وحدي دون أدنى مسئولية من أي من فريق العمل أو الزملاء في المحطة".

كانت إدارة قناة "extra news"، أوقفت المذيعة "مروج إبراهيم" عن العمل وأحالتها للتحقيق، إثر مشادتها على الهواء مع المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، أمس الثلاثاء.

وقالت إدارة القناة في بيان، اليوم الأربعاء، إن "المذيعة خرجت عن قواعد مدونة السلوك المهني التي تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها".

وأضاف البيان: أن المذيعة أساءت إدارة الحوار ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج، ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهني وأنهت الحوار بشكل يسئ بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزًا مرفوضًا في حق الضيف الكبير.