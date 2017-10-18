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"تويتر"يبرز موضوع مصراوي.. "قُلة حُبنا نملاها زغليلو.. عصير قصب بدلاً من البنزين"

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مصراوي Masrawy

"تويتر"يبرز موضوع مصراوي.. "قُلة حُبنا نملاها زغليلو.. عصير قصب بدلاً من البنزين"

03:19 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

كتب - علي عبد الودود:

استعان موقع "تويتر" بموضوع (مصراوي) "قُلة حُبنا نملاها زغليلو.. إملى التانك.. عصير قصب بدلاً من البنزين" ليبرزه ضمن الأغرب، والتي جرى البحث عنها وقراءتها بشكل كبير من جانب رواد التواصل الاجتماعي المنشورة على مدار 24 ساعة .

ووضع "تويتر"عنوانًا استفهاميًا للموضوع "محطة وقود أم محل عصير قصب؟"، مدللا من خلاله على "الفكرة الجديدة والغريبة".

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مصراوي Masrawy

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