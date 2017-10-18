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قريبًا..اندماج حملات دعم «ترشح السيسي» لفترة رئاسية جديدة تحت راية «دعم مصر»

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قريبًا..اندماج حملات دعم «ترشح السيسي» لفترة رئاسية جديدة تحت راية «دعم مصر» قريبًا..اندماج حملات دعم «ترشح السيسي» لفترة رئاسية جديدة تحت راية «دعم مصر»

التحرير

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تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من نواب البرلمان لاسيما أعضاء ائتلاف دعم صاحب الأغلبية البرلمانية، لتعريف المواطنين بإنجازات الرئيس ، في إطار حملات دعمه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها يونيو 2018.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر تدشين حملة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، لتكون الحملة الثانية لدعم الرئيس التي خرجت من البرلمان بعد حملة «عشان تبنيها» التي انضم لها عدد من النواب، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توحد الحملتين تحت راية «دعم مصر».

من جانبه، أكد النائب أحمد رفعت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وأحد المنضمين لحملة السويدي لدعم الرئيس، أن تعدد حملات المطالبة بترشح الرئيس لفترة ثانية لا تقلل من شعبيته، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد اندماجًا بين هذه الحملات تحت راية الحملة الجديد التي يدشنها النواب، بما فيهم حملة «عشان تبنيها»، بحيث يتوحد العمل في إطار واحد.

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فيما أكد النائب محمد علي عبد الحميد، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن هناك تنسيقا بين النواب وبعضهم تحت غطاء الائتلاف للعمل في الشارع لدعم الرئيس السيسي، وذلك من خلال عدة اتجاهات، من بينها العمل على توقيع المواطنين على استمارات تطالب الرئيس بالترشح، والاتجاه الثاني تعريف الناس بما قام به الرئيس السيسي في ولايته الأولى وشرح إنجازاته، وتأكيد عدم التركيز فقط على ارتفاع الأسعار خاصة أنه كان «دواء مرا» للنهوض بالبلاد.

وانطلقت خلال الأيام الماضية حملة «عشان تبنيها» والتي طالبت الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة، حيث وقع عدد من نواب البرلمان، والشخصيات العامة علي الحملة.

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التحرير

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