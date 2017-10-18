محمد صلاح يواصل التألق أوروبيًا وتحطيم الأرقام

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واصل نجم ليفربول المصري محمد صلاح، عروضه الرائعة مع الريدز، هذا الموسم، وذلك بعدما سجل هدفين في مباراة الأمس في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الليفر بسباعية نظيفة على فريق ماريبور السلوفيني، خارج ميدانه، ليرفع صلاح رصيده من الأهداف مع فريقه في موسمه الأول إلى 8 أهداف في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق الصيف الماضي قادمًا من صفوف روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو ليبرهن بمستواه على أحقيته في أن يملك في رصيده الرقم القياسي كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

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وساهم صلاح بالتالي في أن يصبح ليفربول رابع فريق يسجل 7 أهداف أو أكثر في مباراتين بنسختين مختلفتين في دوري أبطال أوروبا بعدما سبق وأن حقق هذا الإنجاز أندية برشلونة الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.



وخاض محمد صلاح، مع ليفربول 8 مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 4 أهداف ولم يشارك في وداع الليفر من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليستر سيتي، كما شارك صلاح في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا بواقع 3 مباريات في دور المجموعات ومباراتين في الدور التمهيدي سجل خلالها 4 أهداف أخرى.



وبالتالي شارك محمد صلاح، في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته بدءًا من دور المجموعات في 18 مباراة، وذلك رفقة أندية بازل وتشيلسي وروما وليفربول وسجل خلال تلك المباريات 6 أهداف وصنع هدفين أخرين كما شارك في 10 مباريات في الدور التمهيدي لدوري الأبطال مع كل من بازل وروما وليفربول وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، وبالتالي سجل الفرعون المصري حتى الآن 10 أهداف طوال مسيرته في دوري الأبطال وصنع 4 أهداف أخرى.



وبالنظر إلى مشاركات صلاح في مسابقة الدوري الأوروبي مع أندية بازل وفيورنتينا وروما، نجد أنه شارك في 28 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين، وبالتالي شارك صلاح في 56 مباراة في المسابقات الأوروبية بشكل عام وسجل خلالها 15 هدفًا.



ويتفوق ىمحمد صلاح بأرقامه أوروبيًا على جميع اللاعبين الذين سبق وأن احترفوا في أوروبا من قبل حيث شارك صلاح في 28 مباراة في دوري أبطال أوروبا مقابل 24 لمحمد النني و21 مباراة لأحمد حسام ميدو و12 مباراة لأحمد حسن و7 مباريات للطارق السعيد.



كما سجل صلاح في دوري الأبطال 10 أهداف مقابل هدفين لميدو وهدف للنني وآخر لعمرو الحسيني، وبالنظر إلى المشاركات الأوروبية بشكل عام شارك صلاح في 56 مباراة في جميع المسابقات الأوروبية مقابل 48 لهاني رمزي و45 للنني و37 لأحمد حسن و34 لميدو.