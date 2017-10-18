وزير الصحة: زيادة حافز العاملين بـ"إسعاف شمال سيناء" تقديرًا لدورهم
وزير الصحة: زيادة حافز العاملين بـ"إسعاف شمال سيناء" تقديرًا لدورهم
02:49 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الدكتور أحمد عماد الدين راضي
كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن زيادة حافز جميع العاملين بإسعاف محافظة شمال سيناء، لما يتعرضون له من مخاطر أثناء تأدية عملهم لخدمة المصابين بالمحافظة.
وأوضح وزير الصحة في بيان اليوم الأربعاء، أن "زيادة حافز العاملين بإسعاف شمال سيناء، يأتي تقديراً من الدولة لما يبذلونه دائماً لخدمة المواطنين في أصعب الظروف".
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أن العاملين في إسعاف شمال سيناء يتحملون الصعاب والمشقة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، مؤكدًا أن رجال الإسعاف لم يتهاونوا لحظة في خدمة الوطن والمواطن، رغم التهديدات المتكررة أثناء تأدية عملهم.
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