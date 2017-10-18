الإثنين..وزير الاتصالات تحت «قبة البرلمان» بسبب زيادة أسعار كروت الشحن

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تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، اجتماعًا الاثنين المقبل، بحضور المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات.

وقال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، الأربعاء، إن اللجنة سوف تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن زيادة أسعار كروت الشحن، بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات.

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وأوضح السعيد أن اللجنة سوف تتابع خطة الجهاز القومى للاتصالات بشأن شبكات المحمول والإنترنت للمناطق النائية والمحرومة وسيتم مراجعة دقيقة لسوء حالة شبكات المحمول والإنترنت والانقطاع المستمر بهما والأسعار التي لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.

وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا خلال الأيام الماضية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة لوزير الاتصالات، اعتراضًا علي الزيادة الأخيرة علي كروت الشحن.