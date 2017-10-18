أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الإثنين..وزير الاتصالات تحت «قبة البرلمان» بسبب زيادة أسعار كروت الشحن

Google+ Print
الإثنين..وزير الاتصالات تحت «قبة البرلمان» بسبب زيادة أسعار كروت الشحن الإثنين..وزير الاتصالات تحت «قبة البرلمان» بسبب زيادة أسعار كروت الشحن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، اجتماعًا الاثنين المقبل، بحضور المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات.

وقال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، الأربعاء، إن اللجنة سوف تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن زيادة كروت الشحن، بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات.

شاهد أيضا

وأوضح السعيد أن اللجنة سوف تتابع خطة الجهاز القومى للاتصالات بشأن شبكات المحمول والإنترنت للمناطق النائية والمحرومة وسيتم مراجعة دقيقة لسوء حالة شبكات المحمول والإنترنت والانقطاع المستمر بهما والأسعار التي لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.

وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا خلال الأيام الماضية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة لوزير الاتصالات، اعتراضًا علي الزيادة الأخيرة علي كروت الشحن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017