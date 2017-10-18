15.7% تراجعًا في فاتورة استيراد السلع التموينية خلال 8 أشهر

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الأربعاء، تراجع فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 15.7 % لتسجل 4.79 مليار دولار مقابل 5.686 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت "الهيئة" في تقريرها الشهري، أن واردت مصر من اللحوم، سجلت خلال الفترة (يناير - أغسطس) تراجعًا ملحوظًا بنحو 48% لتبلغ 411.43 مليون دولار،مقابل 797.16 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، كما تراجعت واردات "الفول" بنحو 44% لتصل إلى ماقيمته 110.78 مليون دولار، مقارنة 198.09 مليون دولار".

وأضاف التقرير أن واردات مصر من "الحيوانات الحية" تراجعت بنحو 38% لتبلغ 45.65 مليون دولار مقارنة 74.07 مليون دولار، كما انخفضت واردات "الزيوت النباتية" بنحو 45% لتبلغ 530.50 مليون دولار مقارنة 963.15 مليون دولار.

وأشار إلى أن واردات "الألبان ومنتجاتها" انخفضت بنحو 36.5% لتبلغ 237.34 مليون دولار، مقارنة 373.87 مليون دولار، وتراجعت فاتورة استيراد "الشاي" بنحو31.7 % لتسجل 113.44 مليون دولار مقارنة 166.21 مليون دولار، كما انخفضت واردات "الأسماك والقشريات" لتبلغ 253.42 مليون دولار مقارنة 309.34 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 18%، وانخفضت واردات "الياميش" بنحو 64 % لتسجل 36.11 مليون دولار مقابل 100.15 مليون دولار.

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وأوضح التقرير أن واردات مصر من "الدواجن" شهدت تراجعا بنحو 9% لتبلغ 63.88 مليون دولار مقابل 70.23 مليون دولار، كما انخفضت واردات "الذرة" بنحو 9.3% لتصل إلى 852.02 مليون دولار مقابل 940.25 مليون دولار، وشهدت واردات "العدس" انخفاضًا بنحو 5.6% لتصل إلى 48.25 مليون دولار مقابل 51.13 مليون دولار.

ونوه أيضًا إلى ارتفاع واردات "الفول الصويا" بنحو 54.4 % لتصل إلى 415.63 مليون دولار مقارنة 269.14 مليون دولار، كما زادت واردات "الأرز" بنحو101 %لتبلغ 39.32 مليون دولار مقارنة 19.55 مليون دولار.

وسجلت واردات"القمح" زيادة بنحو 5% لتبلغ خلال 8 أشهر 1.289 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، كما زادت واردات "السكر" خلال 8 أشهر بنحو 172.4% لتبلغ 342.51 مليون دولار مقارنة 125.72 مليون دولار.