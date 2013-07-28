أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما طرق علاج مرض النخالة الوردية؟

Google+ Print
ما طرق علاج مرض النخالة الوردية؟ ما طرق علاج مرض النخالة الوردية؟

منذ فترة قصيرة ظهرت لدى أعراض لمرض جلدى، وبعد استشارة الطبيب أخبرنى أن تلك الأعراض تشير إلى إصابتى بمرض النخالة الوردية، فما هذا المرض وكيف يمكن علاجه وهل يعتبر مرضا مزمنا؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

يعتبر مرض النخالة الوردية نوع من الالتهابات التى تصيب البشرة نتيجة لحدوث خلل معين فى جهاز مناعة الجلد وهومن الأنواع المؤقتة، وليس مرضا مزمنا ولكن أعراضه تستمر لفترة طويلة نسبيا تتراوح من عام إلى عاميين وعلاجه الوحيد يعتمد على عامل الوقت، حيث تقل الأعراض من مرور الوقت تدريجيا وتقل مهاجمة جهاز المناعة.

والعلاجات الوحيدة التى يمكن استخدامها طوال تلك الفترة هى مضادات الحساسية، والمرطبات التى تقل من حدة الأعراض إلى حد كبير.

ولكن يحذر استخدام أى من مركبات الكورتيزون فى العلاج نهائيا حتى لا تأتى بنتائج عكسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365