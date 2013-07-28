ما طرق علاج مرض النخالة الوردية؟

منذ فترة قصيرة ظهرت لدى أعراض لمرض جلدى، وبعد استشارة الطبيب أخبرنى أن تلك الأعراض تشير إلى إصابتى بمرض النخالة الوردية، فما هذا المرض وكيف يمكن علاجه وهل يعتبر مرضا مزمنا؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

يعتبر مرض النخالة الوردية نوع من الالتهابات التى تصيب البشرة نتيجة لحدوث خلل معين فى جهاز مناعة الجلد وهومن الأنواع المؤقتة، وليس مرضا مزمنا ولكن أعراضه تستمر لفترة طويلة نسبيا تتراوح من عام إلى عاميين وعلاجه الوحيد يعتمد على عامل الوقت، حيث تقل الأعراض من مرور الوقت تدريجيا وتقل مهاجمة جهاز المناعة.

والعلاجات الوحيدة التى يمكن استخدامها طوال تلك الفترة هى مضادات الحساسية، والمرطبات التى تقل من حدة الأعراض إلى حد كبير.

ولكن يحذر استخدام أى من مركبات الكورتيزون فى العلاج نهائيا حتى لا تأتى بنتائج عكسية.