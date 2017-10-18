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وزير السياحة يزور الكنيسة المعلقة و"أبي سرجة" لتفقد مسار "العائلة المقدسة"

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة يزور الكنيسة المعلقة و"أبي سرجة" لتفقد مسار "العائلة المقدسة"

11:11 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

يحيى راشد وزير السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:
زار يحيى راشد وزير السياحة، الكنيسة المعلقة ومغارة أبي سرجة بمصر القديمة، وكنيسة العذراء بالمعادي؛ للوقوف على جاهزية هذه الأماكن ومتطلباتها فيما يتعلق برفع كفاءتها، لأنها ستكون ضمن الأماكن الخمسة الأولى لاستقبال الحجاج القادمين ضمن رحلة العائلة المقدسة.

والتقى الوزير بقيادات ورؤساء الكنائس، وأكد لهم حرص الوزارة على الانتهاء من تجهيز الخمسة أماكن التي ستشملها المرحلة الأولى من مسار رحلة العائلة المقدسة في غضون ٤ إلى ٦ أسابيع.
وطلب "راشد" من القيادات، إعداد تصور لبرنامج يومي للزيارة للحجاج القادمين ضمن رحلة العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن هناك وفدًا من مؤسسة "Opera Romana Pellegrinagg " المسئولة عن ملف السياحة بالفاتيكان، سيصل أوائل ديسمبر القادم في رحلة تثقيفية؛ للتعرف على الأماكن التي سيشملها مسار رحلة العائلة المقدسة.
وأبدى قادة الكنائس سعادتهم بمجهودات القيادة السياسية ووزارة السياحة؛ لاعتماد رحلة العائلة المقدسة من قبل بابا الفاتيكان، واصفين إياها بأنها خطوة تاريخية لإلقاء الضوء على رحلة العائلة المقدسة داخل مصر، وأكدوا أن المسيح لم يخرج من وطنه إلا إلى مصر، وقضى بها أول أربع سنوات من حياته.

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