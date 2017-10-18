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وزير الأوقاف اليمني: فوضى الفتاوى هي أخطر أنواع العنف

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف اليمني: فوضى الفتاوى هي أخطر أنواع العنف

10:50 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف اليمني: فوضى الفتاوى هي أخطر أنواع العنف

وزير الأوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية، إن الأمة الإسلامية كافة أمام مسؤولية عظيمة تتمثل في مواجهة العنف، مشيرًا إلى أن أخطر أنواع العنف تتمثل في فوضى الفتاوى.

وأضاف "عطية"، خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإفتاء العالمي "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، أن الإسلام يقدم نفسه كطبيب يعالج الأمراض، ويجب على المفتي أن يجعل نصب عينيه مكانة الإسلام، وإذا أراد أن تكون فتاواه مطابقة للحق أن يفهم فقه النص وفقه الواقع.

وأشار وزير الأوقاف اليمني، إلى أن الفتوى تتغير بتغير المكان، بمعنى أن الفتوى التي تصلح لمصر من الممكن ألا تصلح لليمن، فالفتوى ليست سيفًا مسلطًا على الرقاب.

وتابع وزير الأوقاف اليمني: "أنه كلما كانت الفتوى مجردة من الانتماءات، كلما كانت صالحة للبقاء لفترة طويلة"، مؤكدًا أن خطأ المفتي في فتواه ليست بالأمر الهين.

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