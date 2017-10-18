ضبط 86 مشتبها فيهم سياسيا بالقليوبية

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ألقت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على 86 شخصًا مشتبه فيهم سياسيًا، خلال حملة أمنية لفحص العناصر السياسية بدائرة المديرية فيما تم القبض على عدد من الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

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تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإلقاء القبض على 86 شخصًا مشتبه فيهم سياسيًا وجارِ فحصهم، كما تم القبض على 25 متهمًا صادر لهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضايا متنوعة.