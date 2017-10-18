بالفيديو والصور.. كيف تخلصت سيدة من رضيع في كفر الشيخ؟

كفر الشيخ - مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاميرا مراقبة خاصة بعيادة للنساء والتوليد في مدينة كفر الشيخ، كشفت جريمة تخلص من رضيع، تركته منتقبة في ممر أحد طوابق عقار بعمارات الأوقاف.

وأظهر مقطع الفيديو سيدة منتقبة تحمل طفلاً رضيعًا في أحد طوابق العقار، تلفتت يمينًا ويسارًا قبل أن تتأكد من تدفئته في غطاء لف حوله، وتتركه بممر الطابق.

ووفق إفادات الأهالي، فوجئ حارس العقار أثناء أعمال نظافة بالرضيع، ويبلغ من العمر 10 أيام، ملقى فوق أسلاك حديدية بالطابق الثالث، فأبلغ شرطة النجدة، وانتقل النقيب محمود النوبي من قوة قسم شرطة أول كفر الشيخ، إلى العقار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

استعانت الشرطة بكاميرات مراقبة خاصة بعيادة النساء الكائنة بالطابق نفسه، ومنها تبين أن سيدة منتقبة ألقت الطفل في المكان الذي عثر الحارس عليه فيه قبل نصف ساعة من اكتشاف الواقعة.

استدعت الشرطة سيارة إسعاف مجهزة، نقلت الرضيع إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتوقيع الكشف عليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتسليمه لدار رعاية أطفال، بعد إصدار قرار من النيابة العامة بذلك.