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فوربس: ترامب في المرتبة 248 بقائمة أثرياء أمريكا

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مصراوي Masrawy

فوربس: في المرتبة 248 بقائمة أثرياء أمريكا

08:18 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

فوربس: ترامب في المرتبة 248 بقائمة أثرياء أمريكا

ترامب

واشنطن - أ ش أ:
كشف تقرير لمجلة "فوربس" المختصة بإحصاء ثروات الأشخاص ونمو المؤسسات المالية انخفاض ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حوالي 3.7 مليارات دولار العام الماضي إلى 3.1 مليارات بداية من سبتمبر الماضي.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء أن ترامب أصبح في المرتبة 248 في قائمة أغنى الأشخاص في الولايات المتحدة بعد أن كان في المرتبة الـ 156 العام الماضي.

وأرجعت "فوربس" انخفاض ثروة الرئيس الأمريكي إلى عدة أسباب أهمها تباطؤ النمو بالسوق العقارية ما أدى إلى انخفاض قيمة عقارات مملوكة لمجموعته في منطقة منهاتن بحوالي 400 مليون دولار.

كما أنفق ترامب حوالي 66 مليون دولار على حملته الانتخابية العام الماضي، إضافة إلى 25 مليونا دفعها لتسوية دعوى قضائية رفعها طلاب سابقون في "جامعة ترامب" بدعوى عدم حصولهم على التجربة الدراسية التي تحدثت عنها إعلانات الجامعة.

وترتكز ثروة الرئيس الأمريكي على مجال العقارات والمنتجعات السياحية والفنادق ونوادي الجولف، إضافة إلى مجموعة من السلع التي تحمل اسمه.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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