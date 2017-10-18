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"المفوضين" تنظر دعوى تنازع الحكومة بشأن ترسيم الحدود

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مصراوي Masrawy

"المفوضين" تنظر دعوى تنازع بشأن ترسيم الحدود

06:00 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

المحكمة الدستورية العليا

كتب - عمرو علي:

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، دعوى التنازع المقامة من الحكومة والتى تطالب فيها بالاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بالاستمرار فى اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان الاتفاقية

وأصدر المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو الماضي، قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ومن الأمور المستعجلة والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير لحين الفصل في الشق الموضوعي من تلك الدعوي.

يذكر أن هذه الدعوى هي ثالث دعاوى الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث سبق للحكومة رفع منازعتي التنفيذ رقمي 37 ، 49 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، وقد أوصي تقرير هيئة المفوضين في هاتين الدعويين برفض طلب الحكومة.

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