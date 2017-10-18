عماد أديب: ترشح السيسي للرئاسة في 2014 كان ضد مصلحته الشخصية

كتب - أحمد جمعة:

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2014 وقت أن كان وزيرًا للدفاع أن يترشح لرئاسة الجمهورية ويتولى إدارة الدولة.

وأوضح "أديب" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E"، أمس الثلاثاء، أن السيسي رد على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن المعلومات التي لديه تؤكد أن "الوضع صعب"، لكنهم تمسكوا بترشيحه للرئاسة قائلين: "أنت أكثرنا شبابا وإقداما وتستطيع التصدي لإدارة الدولة".

وأضاف أن هذه هيّ المرة الثانية التي يأخذ الرئيس السيسي موقفا ضد مصلحته الشخصية واعتبر ترشحه للرئاسة "مهمة انتحارية".