أديب يطالب بضرائب تصاعدية على المواطنين: «خذ من أموالهم صدقة»

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، أن «دخل أي دولة في العالم، إما أن يكون عن طريق الاستثمارات، أو الضرائب والرسوم»، مطالبًا بفرض ضرائب تصاعدية على المواطنين، كلما يزيد الدخل.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «المفروض كل واحد دخله يزيد يدفع أكتر، إيه المشكلة؟ خدوا مننا فلوس يا جماعة، الضرائب دلوقتي 22.5%، وصلها لـ30%، لأننا بكل صراحة معندناش استثمار لحد دلوقتي، خدوا فلوس من الناس».

تابع: «أنا مش بتكلم عن فرض ضرائب تصاعدية على الشركات، لأن لو ده حصل هيعمل تضخم والشركات هتشيل الزيادة للمواطن، أنا بتكلم على ضريبة الدخل، المواطن أما دخله يزيد يدفع.. خدوا فلوس.. خدوا ضرائب تصاعدية.. أنا مش فاهم وزير المالية رافض ليه».

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واصل: «في دول في أوروبا الضرائب فيها واصلة لـ45%، ده ثمن التكافل الاجتماعي، لو أنت كمواطن غني مدفعتش البلد هتولع، ربنا قال (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)، خدوا من الناس اللي معاها عشان الناس اللي مش معاها، زودوا الضرائب وأنا والله أول واحد هدفع، وأنا عارف أن الأغنيا دلوقتي بيسبوني».

وكان عمرو الجارحي وزير المالية، أكد إشادة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تم تنفيذ البرنامج بشكل جيد للغاية ، نافيًا في تصريحات له من واشنطن، أمس الاثنين، طلب الصندوق فرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن وتقديم دعم نقدي للمواطنين، موضحًا: «قمنا بعرض شكل الدعم الذي نعطيه المستحقين بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018».