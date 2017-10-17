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حبس موظفة بـ "محافظة السويس" 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

حبس موظفة بـ "محافظة السويس" 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه

11:12 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

محكمة السويس الابتدائية

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس الابتدائية تجديد حبس "حنان ح."-مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لديوان عام محافظة السويس- 15 يومًا، وذلك بتهمة استيلاءها على مبلغ 4 ملايين جنيه من صندوق الإسكان.

كما قرر القاضي إخلاء سبيل ابنتيها "د. ح." و"د. ح."، و"محمد. أ." زوج ابنتها الثانية، بضمان محل إقامتهم.

وكان أعضاء الرقابة الإدارية ألقوا القبض على المتهمة، وابنتيها وزوج إحداهما، بتهمة تزوير خطابات استرداد مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ووضع أسماء وهمية غير مدرجة بالمشروع، للاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة الصندوق.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، إن قرار إخلاء السبيل الذي صدر اليوم الثلاثاء، جاء بعد أن اعترفت الأم المتهمة تفصيلاً بالوقائع، واعترفت على أسماء شركاء لها وقالت أن ابنتيها ومحمد أ."، لا علاقة لهم بالواقعة وأنها هي المسؤولة عن عملية التزوير، وأن ماكينة الطباعة الليزر والماسح الضوئي المضبوطين بمنزلها يخصاها ولا علاقة لابنتيها بالأمر.

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