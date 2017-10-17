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الخارجية الروسية: ندعو القوى السياسية في فنزويلا إلى تجنب العنف

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: ندعو القوى السياسية في فنزويلا إلى تجنب العنف

10:59 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الخارجية الروسية: ندعو القوى السياسية في فنزويلا إلى تجنب العنف

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الروسية القوى السياسية الفنزويلية إلى الامتناع عن القيام بأعمال العنف والاستفزاز.

وذكر بيان للخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن دعوة موسكو تنطلق من أن الانتخابات الأخيرة لمحافظي الولايات في فنزويلا تعد خطوة جديدة نحو استقرار المجتمع، وهو ما شدد على أهميته السياسيون الفنزويليون والأجانب، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وشدد البيان على أن رفض قوى المعارضة الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات ودعواتها إلى استئناف الاحتجاجات في الشوارع وتشديد العقوبات الدولية يعتبر أمرا خطيرا.

ودعت الخارجية الروسية، في بيانها، القوى السياسية الفنزويلية إلى الامتناع عن القيام بأعمال العنف والأعمال الاستفزازية، ومواصلة الحوار البناء القائم على المعايير الديمقراطية والشرعية الدستورية.

وأكدت أن على قناعة بأن المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي والإقليمي هي المساعدة على تهيئة الظروف اللازمة للخروج السلمي من الأزمة السياسية في فنزويلا، مشيرة إلى ضرورة دعم مبادرات المفاوضات بين والمعارضة في كاراكاس وعدم السماح بمحاولات التدخل المدمر من الخارج، لافتة إلى أن الضغط على فنزويلا بالقوة وعبر العقوبات غير بناء.

يُذكر أن أحدث بيانات السلطات الانتخابية في فنزويلا تشير إلى فوز الحزب الاشتراكي المتحد الموالي للحكومة بانتخابات المحافظين في 17 ولاية في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي. كما فاز مرشحو المعارضة في خمس ولايات، ولم يتم الإعلان عن النتائج في أية ولاية حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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