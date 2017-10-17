صحيفة روسية: كوريا الشمالية لن تعترض على قرار بوتين بفرض عقوبات عليها

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "أرجومينتي إي فاكتي" الروسية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية لن تعترض على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير بفرض عقوبات عليها، لأنها تحتاج إلى الموقف الروسي على الساحة الدولية.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن توقيع بوتين على مرسوم بفرض عقوبات على كوريا الشمالية لا يخرج عن إطار الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن بيونج يانج.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمركز المعلومات السياسية أليكسي موخين، قوله "إن مرسوم بوتين بفرض عقوبات على بيونج يانج لن تقابله كوريا الشمالية بأي اعتراض، لأنها ليست في وضع يسمح لها بذلك، مضيفا: "أن كوريا الشمالية تحاول حاليا التقرب من موسكو وجعلها شريكة أو حليفة لها"، موضحا أن الكوريين الشماليين يدركون جيدا أنه بعد تنازلات الصين وسيرها في ركب الولايات المتحدة بتجميد التعاون الاقتصادي معهم، لم يبق لديهم سوى مجموعة صغيرة من الشركاء الجيوسياسيين، الذين يمكنهم إسداء الحماية لهم.

ولفتت الصحيفة الروسية إلى أن قرار موسكو جاء تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي في 30 نوفمبر 2016 بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب استمرار بيونج يانج في تجاربها النووية الصاروخية، وأن المرسوم الرئاسي الروسي يشمل فرض عقوبات على أشخاص وشخصيات اعتبارية في كوريا الشمالية ذات صلة بالبرنامج النووي، وكذلك التوقف عن التعاون العلمي والتقني مع من له علاقة بهذا البرنامج، مشيرة إلى أن المرسوم يسمح، في نفس الوقت، بالتعاون في مجال العلوم والتقنية النووية وهندسة الفضاء والطيران والتكنولوجيات التقدمة، إذا كانت لا تساعد في تطوير البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.