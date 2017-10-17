أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صحيفة روسية: كوريا الشمالية لن تعترض على قرار بوتين بفرض عقوبات عليها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صحيفة روسية: لن تعترض على قرار بوتين بفرض عقوبات عليها

08:31 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

صحيفة روسية: كوريا الشمالية لن تعترض على قرار بوتين بفرض عقوبات عليها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "أرجومينتي إي فاكتي" الروسية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية لن تعترض على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير بفرض عقوبات عليها، لأنها تحتاج إلى الموقف الروسي على الساحة الدولية.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن توقيع بوتين على مرسوم بفرض عقوبات على كوريا الشمالية لا يخرج عن إطار الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن بيونج يانج.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمركز المعلومات السياسية أليكسي موخين، قوله "إن مرسوم بوتين بفرض عقوبات على بيونج يانج لن تقابله كوريا الشمالية بأي اعتراض، لأنها ليست في وضع يسمح لها بذلك، مضيفا: "أن كوريا الشمالية تحاول حاليا التقرب من موسكو وجعلها شريكة أو حليفة لها"، موضحا أن الكوريين الشماليين يدركون جيدا أنه بعد تنازلات الصين وسيرها في ركب الولايات المتحدة بتجميد التعاون الاقتصادي معهم، لم يبق لديهم سوى مجموعة صغيرة من الشركاء الجيوسياسيين، الذين يمكنهم إسداء الحماية لهم.

ولفتت الصحيفة الروسية إلى أن قرار موسكو جاء تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي في 30 نوفمبر 2016 بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب استمرار بيونج يانج في تجاربها النووية الصاروخية، وأن المرسوم الرئاسي الروسي يشمل فرض عقوبات على أشخاص وشخصيات اعتبارية في كوريا الشمالية ذات صلة بالبرنامج النووي، وكذلك التوقف عن التعاون العلمي والتقني مع من له علاقة بهذا البرنامج، مشيرة إلى أن المرسوم يسمح، في نفس الوقت، بالتعاون في مجال العلوم والتقنية النووية وهندسة الفضاء والطيران والتكنولوجيات التقدمة، إذا كانت لا تساعد في تطوير البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

هذا المحتوى من

8a0f7b0589.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسئول كوري شمالي سابق: بيونج يانج يمكن أن تنهار في غضون عام

    أخبار

  • الخارجية الروسية لا تستبعد استمرار الأعمال القتالية في شمال العراق

    أخبار

  • كوريا الشمالية: الحرب النووية قد تندلع في أي لحظة

    أخبار

  • وزير الدفاع الروسي: عمليتنا العسكرية في سورية شارفت على الانتهاء

    أخبار

إعلان

2216eb2bc3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً