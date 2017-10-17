«ختان الثدي».. أغرب الطُرق لإجبار البنات على إكمال تعليمهن

شيماء مصطفى

قد تستغرب من مجرد ذكر اسم العملية، فسوف يدور في خاطرك ألف تصور لمجرد ذكر عملية «ختان الثدي»، واحدة من أبشع عمليات طمس معالم الإناث في عدد من دول العالم، وتلقى انتشارا واسعا في الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا، والتي تتم من خلال بتسخين الحجارة الكبيرة أو المطرقة أو الملعقة.

وفي أحدث تقرير نشرته منظمة الأمم المُتحدة، كشفت من خلاله أن أكثر من 3.8 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم تعرضت لعملية «كي الثدي» لإخفاء علامات البلوغ، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الدايلي ميل» البريطاني.

ووفقًا لما نقله التقارير عن مصادر محلية فإن الهدف من هذه الممارسة الشنيعة في الأساس ليس الرغبة في قمع الفتيات أو تعذيبهن، وإنما هي وسيلة لحمايتهن من التحرش والاغتصاب بتشويه أنسجة الثدي وجعل مظهرهن غير جذابا للذكور.

في المرحلة العمرية ما بين 11 و15 عاما تتعرض الفتيات لتلك العملية لمنع ظهور علامات البلوغ وكبر الثدي، اعتقادا بأن المظهر الطفولي غير الجذاب سيحمي الفتاة من الاغتصاب.

وبطريقة تشبه الختان تماما، يتم التجهيز لطقوس «كي الثدي» وسط ترحيب كبير من أسر الفتيات هناك، اعتقادا بأن هذه الطريقة تحمي بناتهن من نظرات الشباب وتمكنها من متابعة تعليمها لفترة أطول بدلا من أن يتم النظر إليها باعتبارها «جاهزة للزواج».

وأوضحت الكاتبة «ليلى حسين كوزموبوليتان»: «تدمير ثدي المرأة أو الفتاة بهذه الطريقة يمكن أن يؤثر على الفتاة صحيا فترة تتراوح ما بين بضعة أيام إلى بضعة أسابيع»، مضيفةً: «هذه الممارسة الضارة السخيفة تؤثر على جسد المرأة في هذه المجتمعات التي لا تعتبر فيه الفتاة آمنة».

ومن ناحية أخرى، حاولت منظمة Cawogido الخيرية، مقرها في لندن، تنمية الوعي ضد ممارسة «كي الثدي» في المملكة المتحدة والكاميرون، وكتبت على موقعها الرسمي على الإنترنت: «تعتقد الفتاة أن ما تقوم به والدتها من كي لثديها أمرا جيدا؛ إلا أنها ممارسة شنيعة ولها عواقب وخيمة».

وحاولت المنظمة توضيح المشاكل الصحية التي قد تعاني منها الفتيات نتيجة هذه الممارسة، مثل الإصابة بالحمى وسرطان الثدي والخراجات والحكة والعدوى الجلدية وتشوه الأنسجة واختفاء أحد الثديين تماما أو كلاهما، كما أن الأمر يؤثر على الصحة الجنسية للفتاة.

وفي نفس الإطار، توجد وسيلة أخرى أقل ضررا من استخدام الحجارة الساخنة أو الأدوات الملتهبة، حيث يفضل البعض استخدام حزام مطاط للضغط على الثدي ومنعه من النمو وطمس ملامح الأنوثة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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