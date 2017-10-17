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أهالي الرقة السورية.. فرح ممزوج بالحزن بعد سيطرة "قسد" على المدينة

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مصراوي Masrawy

أهالي الرقة السورية.. فرح ممزوج بالحزن بعد سيطرة "قسد" على المدينة

04:25 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

قوات سوريا الديمقراطية - أرشيفية

دمشق - (د ب أ):

امتزجت أفراح أهالي مدينة الرقة بالحزن بعد سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية" المعروفة باسم (قسد) على المدينة وطرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد معارك استمرت أكثر من أربعة أشهر دمرت أكثر من 70 بالمئة من المدينة .

إذ يقول سامر المعجون (52 عاما) محامي من أهالي مدينة الرقة ويقيم حاليا في بلدة الكسرة على ضفة الفرات الغربية مقابل المدينة :"غادرنا المدينة منذ حوالي ثلاثة أشهر بعد اشتداد القصف على المدينة إلى ضفة الفرات الغربية، ونجلس كل يوم ونحن ننظر الى المدينة التي تحترق وتدمر أمامنا اليوم سيطرت قوات قسد على المدينة ولكن لا نعلم هل بقيت مدينة أم دمرت".

ويقول محمد موسى- عامل في شركة حكومية سورية ويقيم في مدينة تل أبيض- "نحن فرحون جداً بسيطرة قوات سورية الديمقراطية على المدينة، أبناؤنا هم من حرر المدينة بدمائهم من تنظيم داعش الذي أرهب البشر والحجر على مدى أكثر من ثلاث سنوات ونصف نريد العودة إلى بيوتنا حتى وإن كانت مدمرة نريد الخلاص من النزوح".

إيمان إبراهيم - معلمة تقيم في مدينة حماة وسط سوريا - : "منذ ثلاث سنوات غادرت الرقة، اليوم لدي أمل بالعودة الى مدينتي وأعلم حجم الدمار الذي شاهدته على التلفاز، ولكن يكفي أن أزورها لمرة واحدة حتى يصبح لدي الأمل بالعودة إليها".

أما مازن حسون، ناشط إعلامي، يقول إن "قسد والتحالف لم يدخلوا الرقة كقوة محررة بل دخلوا كقوة مسيطرة والرقة شاهدة على ذلك، اليوم الرقة مدينة مدمرة بالكامل لا تصلح للحياة وأغلب الدمار الحاصل جراء القصف".

ونصب مقاتلو قوات سورية الديمقراطية حلقات الدبكة في ساحة النعيم وسط مدينة الرقة بعد سيطرتهم على المدينة، وحمل المقاتلون أعلام قوات سورية الديمقراطية وهم يرددون الهتافات بالانتقام وطرد تنظيم داعش.

ويطالب الشارع في الرقة اليوم "قسد"، إذا كانت قوة محررة، بإجراء تحقيق مباشر من أجل الكشف عن مصير معتقلي الرأي لدى داعش، وتسليم المدينة لأهلها وليس لمجلس من طرفها هي فقط".

إبراهيم معمو - كردي من أهالي الرقة – يقول "أنا فرح جداً بتحرير مدينة الرقة من سيطرة داعش وإن شاء الله سوف نعود إلى بيوتنا التي طردنا منها داعش منذ عامين".

وشهدت أغلب مدن وبلدات محافظة الرقة مسيرات بالسيارات فرحاً بسيطرة قوات سورية الديمقراطية على المدينة

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