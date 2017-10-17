أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة لمصراوي: العمل الحزبي "ممنوع".. وحرية الرأي مكفولة​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة لمصراوي: العمل الحزبي "ممنوع".. وحرية الرأي مكفولة​

03:44 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

جامعة القاهرة

كتبت- أسماء يحيى وعزة صقر:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يوجد فارق بين العمل الحزبي داخل الجامعة وبين حرية الطلاب للتعبير عن آرائهم السياسية، لافتا إلى أن العمل الحزبي "مرفوض" إلا أن التعبير عن الرأي حق لا يستطيع أحد منعه.

وأضاف "الخشت" في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته جامعة القاهرة ﻹعلان مبادئ وثيقة التنوير والثقافة: "العمل الحزبي داخل الجامعة ممنوع ﻷن الجامعة ليست برلمان، فهي بيت لتلقي العلم والتفكير"، مؤكدا أن التعبير عن الرأي مشروع داخل الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، عقدت مؤتمرا صحفيا، ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى؛ لإعلان وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير في شكلها النهائي.

حضر المؤتمر شخصيات ثقافية وعامة من أعضاء مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ومن بينهم الدكتور حسن الببلاوي، والإعلامي مفيد فوزي، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، وآخرون.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخشت: مسابقات طلابية للنقاش حول وثيقة جامعة القاهرة للتنوير والثقافة

    أخبار

  • يوسف القعيد: هناك تصور لعودة جامعة القاهرة منارة للعلم كما كانت

    أخبار

  • ننشر وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير

    أخبار

  • بعد إعلان وثيقة جامعة القاهرة.. حسام بدراوي: نحاول صنع جيل قادر على

    أخبار

إعلان

87da5eacdb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"