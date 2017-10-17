رئيس جامعة القاهرة لمصراوي: العمل الحزبي "ممنوع".. وحرية الرأي مكفولة​

كتبت- أسماء يحيى وعزة صقر:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يوجد فارق بين العمل الحزبي داخل الجامعة وبين حرية الطلاب للتعبير عن آرائهم السياسية، لافتا إلى أن العمل الحزبي "مرفوض" إلا أن التعبير عن الرأي حق لا يستطيع أحد منعه.

وأضاف "الخشت" في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته جامعة القاهرة ﻹعلان مبادئ وثيقة التنوير والثقافة: "العمل الحزبي داخل الجامعة ممنوع ﻷن الجامعة ليست برلمان، فهي بيت لتلقي العلم والتفكير"، مؤكدا أن التعبير عن الرأي مشروع داخل الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، عقدت مؤتمرا صحفيا، ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى؛ لإعلان وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير في شكلها النهائي.

حضر المؤتمر شخصيات ثقافية وعامة من أعضاء مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ومن بينهم الدكتور حسن الببلاوي، والإعلامي مفيد فوزي، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، وآخرون.