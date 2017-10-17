بالفيديو- وزير الصحة: "التعليم الفني للسيدات يقلل الإنجاب"

تقرير- يمني بدر:

قال أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن مشكلة الإنجاب التي تعاني منها مصر لابد من حلها عن طريق قبول السيدات في التعليم الفني، مضيفاً أن مدارس التعليم الفني عددها قليل في كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبمشاركة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ومحافظي الـ 27 محافظة اليوم الثلاثاء تحت شعار "تنمية مصر.. طفلين وبس".

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