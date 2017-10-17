أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- وزير الصحة: "التعليم الفني للسيدات يقلل الإنجاب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- وزير الصحة: "التعليم الفني للسيدات يقلل الإنجاب"

03:06 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وزير الصحة

تقرير- يمني بدر:

قال أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن مشكلة الإنجاب التي تعاني منها لابد من حلها عن طريق قبول السيدات في التعليم الفني، مضيفاً أن مدارس التعليم الفني عددها قليل في كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبمشاركة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ومحافظي الـ 27 محافظة اليوم الثلاثاء تحت شعار "تنمية مصر.. طفلين وبس". 

تفاصيل أكثر في التقرير التالي:

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة ترسل تقريرا للرئاسة بنواقص الأدوية: 10 مستحضرات فقط

    أخبار

  • محافظ الفيوم لوزير الصحة: نعاني من نقص حاد في عدد الأطباء بالوحدات

    أخبار

  • وزير الصحة: "مفيش تواصل بين وبعضها"

    أخبار

  • طلب إحاطة يتهم الحكومة بعدم تفعيل قانون زرع الأعضاء البشرية

    أخبار

إعلان

bff5bccab9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية